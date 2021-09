Un colis suspect a été signalé à Perrache vers 16h40, selon les TCL.

Pendant l'intervention des forces de l'ordre, le métro ne circulait qu'entre Vaulx-en-Velin La Soie et Charpennes. Toutes les autres stations n'étaient plus desservies, et ce dans les deux sens de circulation.

Le trafic a repris progressivement vers 17h30, de manière "irrégulière", précisent les TCL.