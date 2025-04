Métros B et D à l’arrêt partiel à Lyon : reprise de la circulation après la présence d'un colis suspect

Mise à jour 17h05 : La circulation des deux lignes de métro impactées a repris normalement.

Article initial 16h28 : Depuis 16 heures, les usagers des TCL doivent s'armer de patience. Le réseau de transport en commun signale une perturbation majeure sur les deux lignes du métro lyonnais en raison de la présence d'un colis suspect.

Sur la ligne B, la circulation est scindée en deux tronçons : les rames ne circulent que de Charpennes à Part-Dieu d’un côté, et de Jean Macé à Saint-Genis-Laval Hôpital Sud de l’autre. Les stations Place Guichard – Bourse du Travail et Saxe-Gambetta ne sont plus desservies.

Du côté de la ligne D, les métros circulent également en deux parties : de Gare de Vaise à Vieux Lyon-Cathédrale Saint-Jean, puis de Grange Blanche à Gare de Vénissieux. Les stations comprises entre Bellecour et Monplaisir-Lumière sont inaccessibles dans les deux sens.

Les TCL annoncent une reprise de la circulation estimée à 17h30, sous réserve d'évolution de la situation. Une intervention des services de sécurité est en cours.