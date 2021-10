La Région Auvergne-Rhône-Alpes débloque 100 millions d'euros pour faciliter le recrutement dans les secteurs en tension

Les équipes de Laurent Wauquiez sont parties d'un constat : "La région présente un taux de chômage à 7,3% et 400 000 demandeurs d’emplois, mais avec pourtant de nombreuses offres d’emploi non pourvues".

A ce jour, plus de 7 000 offres d’emploi sont considérées comme difficiles dans la viticulture et environ 15 000 dans l’hôtellerie/restauration. En tout, ce sont 150 000 offres d’emplois, dont la moitié en CDI, qui ne trouvent pas preneur.

Le plan régional retour au travail va s'articuler autour trois axes. A commencer par l'identification des besoins de recrutement. "Seront recensées et ciblées toutes les offres d’emploi disponibles. Sur les 150 000 offres disponibles dans la région, 75 000 vont être suivies attentivement et précisément. Elles seront ensuite recensées et publiées sur la plateforme régionale Nos talents Nos emplois, en lien avec les équipes de Pôle emploi, pour faciliter les projets de recrutement", précisent la Région.

Le deuxième axe portera sur la promotion des métiers qui recrutent, via des jobs dating et des bus de l'orientation. De grandes campagnes de communication seront également lancées pour faire connaître et valoriser les secteurs en tension. La première sera dédiée aux métiers de l’hôtellerie-restauration.

Enfin, le volet formation n'est pas oublié : "L’objectif est de proposer 10 000 formations nouvelles sur les métiers en tension". Toutes seront financées par la Région, qui va développer plusieurs écoles de formation dédiées aux métiers en tension, sur le modèle du Campus Région du Numérique à Charbonnières-les-Bains.