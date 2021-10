Rhône : la fille de l'élue Béatrice Berthoux tuée par un chauffard

Charlotte Berthoux, médecin et fille de Béatrice Berthoux, ex première vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et adjointe au maire de Villefranche, a été tuée dans un accident de la route le 22 septembre.

Comme le rapporte Le Progrès, la jeune interne, âgée de 27 ans, a été fauchée par une Audi RS6 sur un passage piétons. Selon les premiers éléments, le conducteur roulait à plus de 100 km/h sur une route limitée à 50 et ne se serait pas arrêté au feu rouge.

Celui qui est désormais accusé d’homicide involontaire a ensuite pris la fuite. Les enquêteurs ont donc lancé un appel à témoins et, toujours selon le quotidien régional, un suspect serait en garde à vue.

Charlotte a été inhumée le 30 septembre après une cérémonie dans une église de Notre-Dame des Marais noire de monde.