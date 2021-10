Lyon : un Marché du Goût ce mercredi sur la place Bellecour

Le Marché du Goût se déroulera ce mercredi sur la place Bellecour de 8h30 à 20h. Charcuteries, produits laitiers, miels, vins, confiseries, pâtisseries, légumes, fruits ou encore plantes aromatiques seront à découvrir.

"La région Auvergne-Rhône-Alpes se définit avant tout par sa diversité et sa richesse. Des savoir-faire d’excellence et des produits locaux phares, elle est riche de ce patrimoine gastronomique et culinaire à la renommée internationale. Le Marché du Goût, c’est notamment la valorisation des productions régionales et la fierté de nos producteurs et artisans", assure le comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand, organisateur de l’évènement.

Ce sont au total plus de 75 producteurs et artisans de la région qui seront présents sur la place Bellecour. Des animations pédagogiques et ludiques pour les petits et les plus grands sont également au rendez-vous.

Le Marché du Goût est gratuit et ouvert à tous sur présentation du pass sanitaire. Le masque est également obligatoire.