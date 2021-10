Lyon : de la viennoiserie haute couture à découvrir à la Maison Bouillet ce week-end

C’est un rendez-vous gourmand qui est prévu ce week-end du côté de la Croix-Rousse. Un pop-up spécial autour de la viennoiserie haute couture sera installé à la Maison Bouillet (15 place de la Croix-Rousse) samedi et dimanche.

Le pâtissier et chocolatier Sébastien Bouillet a invité le pâtissier Johan Martin à faire découvrir notamment quatre viennoiseries signatures bicolore, rayées ou encore à motifs spiralés. Il faut savoir que les créations de Johan Martin sont reconnues dans le monde entier. Il sera notamment possible de se faire un plaisir sucré avec le cruffin Exotique, la brioche à la crème brûlée, au chocolat et grué de cacao ou encore le pain au chocolat XXL à partager.

Le rendez-vous est donné samedi de 10h à 13h puis de 14h à 18h et dimanche de 9h à 13h. Toutes les viennoiseries seront également disponibles à la boutique Goûter Lumière (81 avenue des Frères Lumière). Comptez entre 5 et 15 euros pour les viennoiseries à partager.