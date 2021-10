Présidentielle : Bruno Bernard (Métropole de Lyon) et le député Hubert Julien-Laferrière dans l'équipe de campagne de Yannick Jadot

Jusqu'à présent uniquement composée des candidats malheureux de la primaire écologiste réunis autour du vainqueur Yannick Jadot, elle a accueilli davantage de personnalités. Le candidat d'EELV pour l'élection présidentielle 2022 a notamment indiqué que l'eurodéputé Mounir Satouri serait son directeur de campagne. Sandrine Rousseau sera présidente du conseil politique de Yannick Jadot, mais aussi conseillère spéciale sur les questions de précarité et de discrimination, tandis qu'Eric Piolle s'occupera de la "grande coalition écologiste" et Delphine Batho de la "sécurité nationale face aux effondrements".

Lyon n'est pas boudée par Yannick Jadot. Il a décidé de faire confiance à Bruno Bernard. Le président de la Métropole de Lyon et du Sytral, déjà bien occupé, a hérité d'un rôle décisif, puisqu'il sera chargé des relations avec les autres partis.

Compte-tenu de la situation actuelle au sein de la Métropole, avec la fronde des maires le menaçant de Métropolexit et du récent couac de lundi matin où toute son opposition l'accusait d'avoir été "hautain" et "méprisant", Bruno Bernard va devoir mettre de l'eau dans son vin au moment de négocier avec les éventuels partenaires de gauche. Il devrait retrouver rapidement ses vieux réflexes puisqu'il a longtemps géré ces fonctions au sein d'Europe Ecologie-Les Verts avant de voir sa carrière politique exploser l'an dernier aux élections métropolitaines.

Outre Bruno Bernard, on retrouve également dans cet organigramme de campagne un certain Hubert Julien-Laferrière. Le député du Rhône, passé de la République en Marche qui lui a permis d'être élu à Génération Ecologie, devient porte-parole. Un rôle obtenu grâce à sa proximité avec Delphine Batho et qu'il partagera avec Marine Tondelier (EELV) et Benjamin Lucas (Génération.s).

Yannick Jadot n'a donc pas convié Grégory Doucet à la fête. Le maire de Lyon avait pourtant indiqué "se mettre à la disposition" du candidat à l'Elysée. Mais ce dernier n'a pas jugé bon de faire appel directement à ses compétences. En coulisses, on rapelle évidemment que Grégory Doucet n'avait, ni au premier ni au second tour de la primaire, appelé à voter pour Yannick Jadot.