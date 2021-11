La fin de la centrale nucléaire du Bugey en Une de LyonMag !

Il est probable que le sujet du nucléaire prenne une place importante dans le débat de la présidentielle 2022. Avec l'émergence des écologistes, l'arrêt de la centrale du Bugey n'est plus un tabou. Mais Lyon serait-elle obligée de s'éclairer à la bougie pour s'éviter un accident nucléaire d'envergure ? La rédaction de LyonMag fait le point sur l'une des plus vieilles structures françaises à seulement 25 kilomètres de la capitale des Gaules : les pour, les contre, les vraies alternatives.

Au sommaire de ce numéro de novembre :

- Centrale nucléaire du Bugey : et si on éteignait la lumière ? - Dossier

- Caméras : pourquoi Grégory Doucet fait-il l’entêté ?

- Lyon Femmes : Sylvie Tellier : "Miss Lyon, le début de mon histoire..."

- Zoom : Chocolats et bûches : en avant Noël à Lyon !