Lyon : 110 policiers déployés à la Guillotière pour une opération coup-de-poing, 20 interpellés

Alors que les forces de l’ordre interviennent quotidiennement dans le quartier lyonnais, avec une efficacité variable, ce sont 110 policiers qui se sont retrouvés sur la place Gabriel-Péri peu après 15h.

Un coup de filet qui visait les différents trafics de la Guillotière : tabac, drogue, marché clandestin… Durant l’intervention, des CRS bloquaient la Grande rue de la Guillotière. Avec l’appui de la police municipale mais aussi des douanes, des stups ou encore de la police aux frontières, les fonctionnaires ont pu occuper le terrain.

Mais comme souvent avec ce genre d’opérations, la plupart des vendeurs à la sauvette avaient pris la poudre d’escampette à la vue du dispositif approchant. La marchandise abandonnée a été saisie.

Plusieurs individus ont été interpellés, notamment un mineur retrouvé avec des paquets de cigarettes de contrebande.

Au total, sur les 116 personnes contrôlées, 20 ont été interpellées, dont 5 étrangers en situation irrégulière, 5 placements en garde à vue pour de la vente à sauvette de cigarettes et 1 port d'arme prohibée,15 personne ayant fait l'objet de procédures simplifiées pour vente à la sauvette de cigarettes ou infraction à la législation sur les stupéfiants.

"La situation n’est pas satisfaisante pour le moment, a reconnu Julien Perroudon, secrétaire général adjoint de la préfecture du Rhône. La préfecture écoute les collectifs et tous les deux mois nous faisons une réunion avec le parquet et la mairie pour trouver des solutions. On doit pouvoir redonner la tranquillité aux habitants qui n’ont pas à subir agressions et trafics".

Il faut rappeler qu'en plus de la colère de riverains, celle des commerçants est venue se rajouter. Ces derniers avaient manifesté il y a deux semaines, puis avaient été reçus à l'Hôtel de Ville par l'adjoint au maire de Lyon chargé de la Sécurité.