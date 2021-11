Les anciennes usines Fagor-Brandt de Lyon vont devenir un centre de remisage et de maintenance pour le SYTRAL

Les anciennes usines Fagor-Brandt vont être aménagées en centre de remisage et de maintenance pour le SYTRAL. La Métropole de Lyon l’annonce ce lundi matin dans un communiqué après avoir confirmé il y a quelques semaines la fermeture du site pour fin 2023. Un choix justifié par l’extension et la création de trois nouvelles lignes de tramway (T6 nord, T9 et T10).

"Le SYTRAL et la Métropole de Lyon ont étudié plusieurs sites d’implantation à proximité des lignes existantes ou futures. Celui de l’ancienne usine Fagor-Brandt est aujourd’hui le seul qui permette de disposer à la fois de l’espace nécessaire et des conditions techniques requises en cœur d’agglomération, et sur un site déjà artificialisé. De plus comme pour de nombreux anciens sites industriels, plusieurs contraintes limitent toutefois le développement de certains usages, notamment la forte pollution des sols qui limite le type d’utilisation future et les interventions sur le site", explique la collectivité.

Du côté du calendrier, les travaux d’adaptation du site devraient débuter en 2024 pour une mise en service du remisage en 2026 et du centre de maintenance en 2028. Une cinquantaine de salariés travailleront sur place.

Concernant le prochain lieu d’accueil des Nuits Sonores ou encore du Lyon Street Food Festival qui se tenaient jusqu’à maintenant au sein des usines Fagor-Brandt, "un travail, en collaboration avec les acteurs culturels, est en cours pour trouver un lieu pour accueillir ces évènements".