Téléphérique dans l'Ouest lyonnais : concertation sous haute tension

Pour marquer le coup, les élus de la Métropole de Lyon donnaient une conférence de presse en fin de matinée. Bruno Bernard, Jean-Charles Kohlhaas, Grégory Doucet, Michel Rantonnet et Fanny Dubot étaient entre autres de la partie.

Consultation et référendum ultra-locaux : deux méthodes et deux visions

A noter les absences de Véronique Sarselli (Sainte-Foy-lès-Lyon), Véronique Déchamps (La Mulatière) et Pierre Oliver (Lyon 2e) qui sont farouchement opposés au transport par câble. Les deux premières organisent d'ailleurs un "vote consultatif" de leurs administrés le dimanche 28 novembre afin d'avoir un argument de plus en faveur de leur lutte.

Pour le président EELV de la Métropole et du SYTRAL Bruno Bernard, ce referendum est "un déni de démocratie". "Les municipalités ne donnent aucune information sur l'appel au vote : il n'y a même pas de question", déplore l’élu. Des propos corroborés par son vice-président Jean-Charles Kohlhaas qui affirme "qu'en France, on n'a pas du tout l'habitude. Un référendum ne s'imagine qu'après de longs débats, des discussions et surtout une information complète des élus et des citoyens".

Etant donné les récents sondages, le résultat des votes fidésiens et mulatins ne fait pas vraiment suspens. Il est donc normal que ceux qui veulent du téléphérique réfutent une telle méthode et préfèrent la voie de la concertation.

Une concertation pour consulter et informer

Cette concertation de trois mois se déroulera en trois phases. La première aura pour but d'informer voire de convaincre les habitants. "A Francheville, 65% des déplacements se font en voiture et 54% à Sainte-Foy", rabâche Bruno Bernard qui fait du projet sa "conviction", "conviction qui n'est pas décision". Pour le maire de Lyon Grégory Doucet, "on doit être capable de mettre sur la table des options pour faire face aux besoins de déplacements actuels et à venir". Un point appuyé par Michel Rantonnet, pourtant opposé politiquement.

Sera ensuite posée la question de l'opportunité en elle-même : faut-il faire le téléphérique ou bien préférer des alternatives comme une ligne de bus à haut niveau de service ? Sur ce point, la majorité écologiste est claire. "Le transport par câble permet de répondre à la demande, de passer les obstacles et est électrique et donc neutre en carbone", plaide Bruno Bernard. De son côté Jean-Charles Kohlhaas balaie d'entrée l'argument des nuisances sonores : "A Toulouse, lorsqu'on était au pied d'un pilonne, on entendait la route à 2 km mais par le téléphérique".

Enfin, les discussions tourneront autour du concret, des trajets et de la technologie à employer. Pour rappel, quatre fuseaux, deux au Nord et deux au Sud de Sainte-Foy-lès-Lyon, sont envisagés.

Selon le choix du trajet, entre 99 000 et 120 000 m² de parcelles de terrain, privées ou non, seront survolées.

Quoi qu'il en soit, les habitants de la Métropole de Lyon ont trois mois pour se prononcer sur le projet de transport par câble (plateforme en ligne ici). Tous les acteurs présents ce lundi en conférence de presse se sont accordés pour dire qu'il faut faire la promotion de cette concertation et que les débats doivent rester serein et objectifs. Résultats le 15 février.

L.M.