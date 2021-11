"Un mois sans ma voiture" : deux tiers des participants vont continuer à prendre les TCL

Il y a un mois, le Sytral lançait l'expérimentation "1 mois sans ma voiture" et tentait de démontrer aux participants volontaires que se déplacer avec les transports en commun pouvait avoir des avantages sur la voiture.

Dix-sept familles originaires du quartier de la Soie, à cheval entre Villeurbanne et Vaulx-en-Velin, devaient bénéficier d'un kit comprenant un mois d'abonnement offert sur le réseau TCL et Vélo'v, trois mois d'abonnement au service d'autopartage Citiz, un pass famille aller-retour pour le Rhônexpress, une inscription gratuite à "en Covoit'", le site de covoiturage de la Métropole de Lyon ainsi qu'un billet TER "famille" sur une destination au choix en Auvergne-Rhône-Alpes.

Au final, seulement six foyers, soit 22 personnes, ont participé jusqu'au bout.

Selon le Sytral, deux tiers des participants "souhaitent pérenniser leur abonnement TCL". Sur les six familles, cinq n'avaient jamais pris le bus. Elles ont estimé avoir eu "plus de facilité à se déplacer qu'en voiture, en pointant notamment des bénéfices tels que le gain de temps ou encore la réduction du stress".

"Le retour d’expérience des volontaires nous a permis d’identifier des points à améliorer, notamment la problématique pour plusieurs familles de faire leurs courses et certains achats sans voiture, là où l’autopartage et le covoiturage peuvent être des solutions alternatives qui méritent d’être encore plus valorisées. Au regard des résultats encourageants, et convaincus des marges de progression possibles, nous envisageons de décliner cette opération en 2022 sur un autre territoire, avec la volonté de mobiliser encore plus de volontaires, et ainsi les accompagner à aller vers des déplacements plus durables", conclut Béatrice Vessiller, vice-présidente écologiste du Sytral.