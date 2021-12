5e vague de Covid à Lyon : le plan blanc déclenché aux HCL

"Malgré l’atténuation de l’impact hospitalier permise par la vaccination d’une part importante de la population, le nombre de patients hospitalisés en raison d’un diagnostic de Covid-19 a crû fortement au cours des deux dernières semaines", précise la direction des HCL.

168 patients atteints de Covid-19 sont actuellement hospitalisés sur les différents sites des Hospices Civils de Lyon, contre 51 le 17 novembre dernier. A noter la prise en charge de 52 patients dans des unités de soins critiques. Sur le territoire couvrant le département du Rhône et le Nord de l’Isère, ce sont 463 patients qui sont hospitalisés, dont 98 en soins critiques.



"A cette activité croissante de patients atteints de la Covid-19, s’ajoute un flux important de patients se présentant aux urgences pour d’autres raisons, et nécessitant une hospitalisation non programmée. Cette concomitance des deux flux, s’ajoutant à des difficultés de fonctionnement générées par des difficultés de recrutement, provoquent une tension importante dans le fonctionnement du CHU", expliquent les HCL

Ces tensions sont également particulièrement importantes dans les secteurs pédiatriques, où le plan local hivernal a été déclenché, dans son niveau 3, à l’Hôpital Femme Mère Enfant des Hospices Civils de Lyon. "Ce niveau d’alerte permet l’armement de lits de réanimation pédiatrique supplémentaires, au prix d’une déprogrammation de l’activité médicale et chirurgicale pédiatriques, hors urgence".



Le déclenchement du plan blanc permet au CHU de Lyon de procéder à des déprogrammations complémentaires d’activité pour assurer la continuité des urgences et soins non programmés, Covid et hors-Covid. Cela permettra aussi d'armer progressivement des lits de réanimation.