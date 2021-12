LR, RN, avocats et pompiers : la nouvelle équipe d'Eric Zemmour à Lyon

Des nouvelles têtes, des figures bien connues du milieu politique de Lyon, des membres de la société civile : voici ceux qui composent la nouvelle branche lyonnaise du parti d'Eric Zemmour, candidat à l'élection présidentielle 2022.

C'est Gérard Dezempte qui prend la tête de cette escouade rhônalpine. Gaulliste de tradition et ancien membre du RPR et de l'UMP, le maire de Charvieu-Chavagneux (Isère) a vu en Eric Zemmour "la personne qu'il attendait".

"C'est un vrai gaulliste, il fait partie des gens en qui on peut avoir confiance", a-t-il poursuivi devant des journalistes rassemblés dans un bar du 3e arrondissement de Lyon. Il a ensuite insisté sur le fait que "Reconquête!" n'était pas un parti d'extrême droite tout en assurant que le fascisme se trouvait du côté de l'extrême gauche. "Eric Zemmour est tout simplement de droite (...) ses propositions ne diffèrent que très peu de celles de la droite des années 90", a-t-il conclu.

Thibaut Monnier a été nommé coordonnateur régional adjoint de "Reconquêtes!". Le co-fondateur de l'ISSEP (avec Marion Maréchal) et ex-membre du Rassemblement National s'est montré très heureux d'avoir réussi à "réunir l'ensemble des sensibilités de droite".

Car dans ses rangs se trouvent Catherine Bolze, élue VIA (ex PCD) à la Région et membre de la majorité de Laurent Wauquiez, Augustin Neyrand, directeur adjoint de campagne d'Etienne Blanc (LR) aux précédentes municipales de Lyon ou encore Éric Pellet, secrétaire départemental du RPR de 1998 à 2000.

Lyon : "un laboratoire de l'union des droites", selon Agnès Marion

Comme attendu depuis son passage sur la scène de Villepinte lors du premier meeting d'Eric Zemmour, Agnès Marion occupera le rôle de porte-parole dans cette campagne. "Nous avons fait à Lyon une Zemmour avant Zemmour", a déclaré l'ancienne candidate RN aux municipales. A la manière de Gérard Collomb avec Emmanuel Macron, la mère de famille et entrepreneuse voit en la capitale des Gaules "un laboratoire de l'union des droites".

Elle fait aussi partie des deux seules femmes membres du bureau local de Reconquête!". Un manque de parité qui s'inscrit, selon elle, parfaitement dans la pensée d'Eric Zemmour : "Je préfère que les femmes et les hommes soient choisis pour leurs compétences (...) je trouve cette recherche de parité insultante".

Enfin, plusieurs membres de la société civile lyonnaise ont décidé de rejoindre Zemmour. On peut notamment citer Gabriel Versini, avocat et ténor du Barreau réputé pour sa défense des policiers au tribunal.

Lieutenant-colonel Xavier Eginard des sapeurs-pompiers : "une urgence qui m'a fait sortir de ma zone de confort"

Le lieutenant-colonel Xavier Eginard, chef de la caserne de pompiers de Lyon-Duchère, a quant à lui été délégué aux questions sécuritaires. "Je pense qu'il y a urgence, une urgence qui m'a fait sortir de ma zone de confort", a déclaré celui qui n'avait jamais mis un pied en politique.

L'homme a pourtant assuré qu'il était historiquement de gauche. "Je suis un admirateur de Michel Onfray (...) 'Reconquête!' n'est pas un parti d'extrême droite mais un parti d'extrême-France", a poursuivi le novice. C'est la hausse de l'insécurité qui a fini de convaincre le soldat du feu : "regardez ce qui va se passer le 31 décembre, ça devrait tous nous révolter", a pris pour exemple celui qui rêve de "démocratie et de paix".

Pour l'heure, "Reconquête!" revendique 4000 adhérents dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le chiffre critique du nombre de parrainages récoltés n'a pas été communiqué. Quant au grand patron Eric Zemmour, il devrait tenir un meeting à Lyon en début d'année prochaine.

L.M.