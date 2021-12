Métropole de Lyon : le repas végétarien servi aux élus fait aussi débat

Le retour du présentiel a permis aux tensions de s'exprimer entre écologistes et opposition. Bien souvent sans filtre et parfois sur des broutilles.

C'est le cas de cette passe d'armes sur les réseaux sociaux entre Guy Corazzol et Fabien Bagnon débutée dans la soirée et qui s'est poursuivi tôt mardi matin. Le premier, élu dans le groupe de David Kimelfeld, avait posté sur Twitter une photo du repas végétarien servi aux conseillers métropolitains lundi midi : une quiche, deux clémentines et un dessert. Sans autre commentaire.

"Réjouissez-vous, c'est excellent pour votre santé, l'environnement et la condition animale", lui a répondu Fabien Bagnon pour le taquiner. Sauf que Guy Corazzol n'avait pas envie de se réjouir de ce repas "ni appétissant ni bon", "une honte à la gastronomie lyonnaise".

La tentative de boutade du vice-président chargé des Mobilités Actives ayant échoué, Fabien Bagnon embrayait en faisant la leçon à son opposant : "Les collations offertes aux élus lors des conseils métropolitains et payés par les contribuables ne sont effectivement pas des menus gastronomiques. Mais vous avez toujours la possibilité de déjeuner rapidement à l'extérieur".

"Occupez vous de votre santé, la mienne va très bien", concluait Guy Corazzol.

On parie sur une bonne ambiance pour la reprise ce mardi du conseil de la Métropole ?