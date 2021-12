Givors : le maire et sa majorité plus importante installés ce vendredi

Conséquence de l'annulation des élections municipales de 2020 par le Conseil d'Etat.

A cette occasion, Mohamed Boudjellaba était réélu maire de la commune située dans le sud de la Métropole de Lyon. Et avec 50,75% des voix face à ses rivaux Christiane Charnay (PCF) et Fabrice Riva (SE), l'élu de gauche soutenu par les écologistes se payait même le luxe d'augmenter le nombre de conseillers de sa majorité.

En 2020, Mohamed Boudjellaba avait remporté 22 sièges au conseil municipal, en 2021 il repart avec 27 postes !

Ce vendredi soir, à partir de 18h, c'est à la salle Rosa Parks que se tiendra le conseil municipal d'installation du maire et de ses adjoints.

"Comme nous le faisons depuis juin 2020, nous continuerons à tenir nos promesses et nos engagements, pour changer notre ville, et pour améliorer la vie des Givordines et des Givordins. Dès maintenant, nous nous remettons au travail, toujours avec dévouement et enthousiasme, toujours avec un sens aigu des responsabilités qui sont les nôtres et que vous nous avez données, au service de l’intérêt général", avait réagi Mohamed Boudjellaba après sa victoire de dimanche.