Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (18 et 19 décembre)

Marché de Noël Lyon Can Do It à la Fondation Bullukian !

Il vous manque encore quelques cadeaux ? Vous les trouverez peut-être ce samedi au nouveau marché de Noël de Sophie Tran alias Lyon Can Do It. Le rendez-vous est cette fois-ci donné à la Fondation Bullukian (26 place Bellecour). Entrée libre de 10h à 19h. Pass sanitaire exigé.

Village équitable de Noël !

A la recherche d’idées cadeaux équitables et originaux pour Noël ? La 6ème édition du village de Noël des labellisés "Lyon Ville Equitable et Durable" vous apportera peut-être des réponses. Au programme : des stands d’idées cadeaux pour les fêtes, des espaces d’information et de sensibilisation mais également des animations : ateliers, jeux, conférences… Rendez-vous ce vendredi (de 17h à 20h) puis samedi et dimanche (de 10h à 18h) à l’Hôtel de Ville de Lyon. Entrée place des Terreaux.

La boum de Noël !

Direction HEAT Lyon (70 quai Perrache) ce samedi pour se plonger dans la féérie des fêtes avec une boum de Noël. Il sera notamment possible de participer à un maxi quizz avec des lots à gagner. La gourmandise sera également au rendez-vous. Entrée libre. Masque obligatoire. Les informations ici

Première édition des Halles inclusives !

L’évènement se déroulera ce samedi dans l'enceinte du centre de Congrès de Lyon. Petite particularité, tous les exposants de ce marché de Noël, organisé par l'association Prête-moi des ailes, seront des travailleurs en situation de handicap. Des produits artisanaux seront notamment proposés aux visiteurs, tandis que les structures et entreprises au sein desquelles les exposants exercent présenteront leur travail. Entrée libre de 10h à 18h.

Bourses aux affiches !

Des envies de redécorer vos murs avec une touche de cinéma ? Ça tombe bien puisqu’une bourse aux affiches se déroule ce samedi au cinéma Le Zola à Villeurbanne (de 10h à 13h) mais également au Comoedia à Lyon (de 10h30 à 16h) où les ventes se feront au profit du Secours Populaire. Paiement par chèque ou en espèces. Pass sanitaire demandé à l’entrée.

Christmas Vide Dresssing !

L'Agence Les Filles de Lyon donne rendez-vous au public tout ce week-end pour son Pop Up de Noël avec au bout un vide dressing et des créateurs durant trois jours pour peaufiner son shopping de Noël. Les informations pratiques ici



360 degrés sur l’art, le marché des créateurs !

Arts plastiques, illustrations, peinture, gravures, bijoux, céramique, maroquinerie, objets de décoration, mode et accessoires… La création sera au rendez-vous sur ce marché de Noël ! 360 degrés sur l’art a sélectionné cette année une soixantaine de créateurs, d’artisans et d’artistes pour proposer aux visiteurs des cadeaux originaux et éthiques. Le marché se déroule samedi (de 11h à 20h) et dimanche (de 10h à 19h) sur la place Sathonay dans le 1er arrondissement. Entrée gratuite pour toute la famille.



Broc & Food à Food Factory !

Chiner de la vaisselle à prix mini ou encore trouver son bonheur dans un vide dressing. Tel est l’objectif de cette journée Broc & Food organisée ce samedi de 9h30 à 17h à Food Factory dans le 1er arrondissement (14 rue Ras Maupas). L’occasion également de découvrir le livre Street Food des Gones mettant à l’honneur la street food lyonnaise. Toutes les informations sur l’évènement ici

Dégustation d’huîtres !

"Les huîtres électroniques" est le nom de cet évènement co-organisé par La Commune (3 rue Pré Gaudry) et Le Tchanké des Brotteaux. Au programme de ce dimanche festif et convivial : des huîtres, du vin blanc (avec modération) et de la musique. Le rendez-vous est donné de 11h30 à 15h30. Pass sanitaire obligatoire. Les informations ici



Spartan Run Lyon !

Et si on faisait un peu de sport ce week-end histoire de bien préparer les repas de Noël ? Rendez-vous ce samedi à l’entrée du parc de la Tête d’Or (côté Pont Winston Churchill) pour un Spartan Run avec Ludo, ambassadeur Spartan Run Club Lyon. Tous les niveaux sont acceptés. Inscription sur la page Facebook de l’évènement