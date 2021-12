Météo de la semaine à Lyon : pic de pollution et pluie pour Noël ?

L'avant-dernière semaine de l'année 2021 commencera avec des nuages. Après une brume matinale presque habituelle ces derniers temps, le soleil ne devrait pas pointer le bout de son nez ce lundi après-midi à Lyon. Le mercure oscillera entre -1 et 3°C.

Des températures similaires sont attendues mardi, mais les quelques éclaircies devraient un ressentie légèrement plus chaud. Ce ciel changeant sera toujours de la partie mercredi et on devrait pouvoir atteindre les 8°C au meilleur de la journée.

Des averses sont très probables jeudi après-midi, tout comme vendredi. Cette veille de Noël devrait donc être placée sous le signe des précipitations constantes tout au long de la journée. Même prévision pour les 25 et 26 décembre : le premier week-end de fête ne sera pas ensoleillé.

En plus de ce mauvais temps, la qualité de l'air devrait être plutôt dégradée cette semaine sur le bassin lyonnais. Ce sont les particules fines qui poseront le plus de problèmes et il est possible qu'une alerte jaune soit déclenchée, comme c'est déjà le cas dans les départements limitrophes.