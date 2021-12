Près de Lyon : une femme tuée par balle, son mari suspecté et gravement blessé

Aux alentours de midi, les pompiers locaux, accompagnés de deux équipes de SAMU de Lyon et de l’Ain, ont été appelés au domicile d’un couple marié.

Une femme âgée de 50 ans y a été retrouvée morte après avoir reçu un coup de feu. Son mari était quant à lui très gravement blessé et a été transporté en hélicoptère dans un hôpital lyonnais.

Selon les premiers éléments rapportés à l’AFP, ce serait l’homme qui aurait d’abord tiré sur sa femme avant de retourner l’arme contre lui en ce lendemain de Noël.

Cependant, le suspect ne peut pas encore témoigner et confirmer. Une enquête a été ouverte et sera conjointement menée par la brigade de recherches de la Gendarmerie de Belley (Ain) et la section de recherches de Lyon.