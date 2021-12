Disparition inquiétante près de Lyon : la gendarmerie lance un avis de recherche

Marine Gomez, âgée de 15 ans, a quitté le domicile de ses parents à Ambérieu-en-Bugey dans l'ain.

Il est possible qu'elle se soit rendue à Lyon ou à Montpellier vêtue d'un sweat gris de la marque Superdry, d'une salopette en jean, d'une veste noire et blanche ou juste noire et d'un bonnet blanc.

Elle a les cheveux blonds et courts, mesure 1m50 et a une corpulence "normale".

Les personnes pouvant aider les enquêteurs sont priées d'appeller la gendarmerie d'Ambérieu-en-Bugey au 04 74 38 00 35 ou le 17 24h/24.