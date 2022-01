Tarification unique, territoire étendu, faible opposition : ce que va changer l’AOMTL, le nouveau Sytral installé ce lundi à Lyon

Le 14 décembre dernier, le Conseil métropolitain a acté la transformation du Sytral (syndicat mixte en charge des transports en commun lyonnais) en un Etablissement public local baptisé AOMTL pour Autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.

La délibération s’était faite dans la douleur puisque le président écologiste Bruno Bernard a habilement manoeuvré pour faire en sorte de réduire fortement l’opposition au sein du nouveau conseil qui a été installé ce lundi. L'ambiance était cependant beaucoup plus détendue qu'il y a deux semaines puisque le seul qui pouvait faire des étincelles, Philippe Meunier (LR, Région), n'était pas là.

"Nos concitoyens ont naturellement besoin de passer d’un territoire à l’autre", a simplement résumé Bruno Bernard en ouverture de séance. Une synthèse nécessaire tant le sujet peut paraître compliqué. Alors que va changer l’AOMTL, ce super-Sytral qui dépasse désormais le territoire de la Métropole de Lyon ?

La composition et le territoire du nouveau conseil

Naturellement, la Métropole de Lyon est la plus largement représentée dans ce nouveau conseil. Elle compte à elle seule 24 sièges. A cette représentation s'ajoute le président du Sytral Bruno Bernard.

Le deuxième territoire le plus plus représenté est celui de l'agglomération de Villefranche-sur-Saône. Deux élus en sont issus. Les communautés de communes de l'Ouest Rhodanien, de Beaujolais Pierre Dorrées, de Saône Beaujolais, de l'Est lyonnais, du Pays de l'Arbresle, de la Vallée du Garon, des monts de Lyonnais, du Pays Mornantais et du Pays de l'Ozon ont chacune un représentant.

Enfin, la Région Auvergne-Rhône-Alpes est la dernière collectivité représentée avec, là aussi, un élu.

Le fonctionnement : les Verts aux manettes sur tout le département

Il faut cependant comprendre que ces 38 élus n'ont pas tous la même puissance de vote. Si Bruno Bernard ne possède qu'une seule voix pour les décisions, les 24 autres représentants de la Métropole de Lyon en ont chacun trois, à l'exception d'Izzet Doganel, seul élu d'opposition, qui n'en possède que deux. Dans cette représentation métropolitaine, il y a 16 élus écologistes qui cumulent donc 48 voix au total. Un pouvoir presque absolu si on ajoute le fait que les 11 autres élus métropolitains font partie de la majorité métropolitaine.

L'élu LR de la Région a quant à lui 2 voix tandis que le reste des 24 voix a été réparti entre les autres élus du territoire rhodanien.

Il faut donc retenir que la majorité métropolitaine devrait garder presque toujours les pleins pouvoirs. C'est d'ailleurs pour arriver à cet objectif que Bruno Bernard a décidé de réduire la part d'opposition à l'AOMTL par rapport au Sytral. Une manoeuvre qui lui a valu beaucoup de critiques, mais qu'il justifie par une nécessité de "trouver des consensus avec les territoires". Or, "on ne pouvait pas être totalement dépendant d'une opposition issue du conseil de la Métropole qui, depuis 18 mois, a montré que très souvent elle était plus dans la polémique que dans l'intérêt des habitants", poursuit-il ce lundi.

Les objectifs de l'AOMTL

Maintenant que les écologistes sont installés, ils comptent bien regarder vers l'avenir et révolutionner, à leur niveau, le fonctionnement des transports en commun dans l'agglomération. Bruno Bernard détail ses objectifs : développer les lignes de bus (comme les Cars du Rhône), rendre les solutions de mobilité beaucoup plus efficientes à cette nouvelle échelle et facilité la vie des usagers.

Parmi les grands travaux à aborder, on peut évoquer l'unification de tous les réseaux de transport du Rhône, la mise en place d'une tarification unique (un ticket TCL pour se déplacer dans tout le département) et d'un seul système d'information.

Ces réformes risquent cependant de prendre du temps. Aucun calendrier d'action n'a été fixé pour le moment. On devrait en savoir plus fin janvier lors du prochain Conseil du super Sytral.

