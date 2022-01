Téléphérique Lyon-Francheville : les écologistes ont la main au-dessus du frein

Progressivement, les écologistes adoptent de nouvelles approches quand il faut évoquer le téléphérique prévu entre Lyon et Francheville.

La semaine dernière, Grégory Doucet, le maire de Lyon, indiquait à LyonMag qu'il n'aurait pas de regrets si le téléphérique était jeté à la poubelle "pour de bonnes raisons".

Ce mardi soir, c'est Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole chargé des Transports, qui a également fait un pas dans cette direction.

A l'occasion d'une réunion publique consacrée à Sainte-Foy-lès-Lyon, l'élu écologiste faisait face à plus de 600 personnes en visio-conférence. Face aux critiques, il a fait une promesse : "Les craintes exprimées par les citoyens et les associations, lors de la réunion, dans les contributions et dans les interventions sur le site du Sytral ont été entendues".

Jean-Charles Kohlhaas est même allé plus loin puisqu'il a également précisé que les résultats des référendums réalisés par les mairies de Sainte-Foy-lès-Lyon et La Mulatière seront aussi pris en compte. Pour rappel, fin novembre, plus de 95% des habitants s'étaient exprimés contre le transport par câble.

Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon, avait pourtant jusque-là préféré moquer le mode de scrutin choisi par les maires LR Véronique Sarselli et Véronique Déchamps.

Il reste désormais quatre visioconférences à réaliser d'ici début février sur les quatre territoires potentiellement impactées par un éventuel téléphérique : Lyon 2e, Lyon 7e, La Mulatière et Francheville.

Puis le Sytral tranchera avant l'été pour un coup d'envoi rapide des travaux en cas d'avis favorable. Pour rappel, l'objectif initial des Verts était d'inaugurer le téléphérique avant la fin du mandat. Mais compte-tenu du rejet des habitants, de la nouvelle tactique de repli des élus et du calendrier qui s'alourdirait avec d'éventuels recours, il ne reste plus beaucoup de place pour le doute dans cette affaire qui semble déjà entendue.