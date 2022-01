Lyon : la sexagénaire rattrape le voleur et récupère son sac

Il lui a dérobé son sac à main et son cartable. N’écoutant que son courage, la dame âgée de 64 ans poursuivait le voleur et réussissait à lui reprendre ses affaires. Elle constatait toutefois que son téléphone portable avait disparu et décidait de prévenir la police. Grâce à la description de l’individu, les forces de l’ordre retrouvaient la trace de ce dernier quai Claude Bernard le long du Rhône. A la vue des policiers, il jetait un portable dans le fleuve. Sur lui, une bombe lacrymogène était retrouvée.

Se déclarant SDF, le mineur niait le vol mais reconnaissait le port d’arme. Il devait être présenté au parquet ce mercredi en vue de sa mise en examen.