Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (22 et 23 janvier)

La Nuit de la lecture !

"Aimons toujours ! Aimons encore !". Tel est le thème cette année de la Nuit de la lecture. L’évènement, organisé par le ministère de la Culture, a débuté ce jeudi et se terminera ce dimanche. Contes, BD, romans, ateliers, jeux vidéo, concours ou encore spectacles seront au programme dans toutes les médiathèques de la Métropole de Lyon. Le détail des animations est à retrouver ici





Place de la République !

L’évènement est déjà complet mais à suivre en direct sur internet. "Place de la République" se déroule ce samedi de 10h à 17h30. Ce rendez-vous gratuit, organisé avec le journal Le Monde en partenariat avec la villa Gillet, invite à s’interroger sur les enjeux de la République et de Démocratie au 21ème siècle, et plus globalement, à susciter de l’intérêt autour de la chose publique. Toutes les informations ici



La traversée de Lyon à la nage avec palmes !

Ils seront plus de 350 courageux à participer ce dimanche à la 41ème édition de la traversée de Lyon à la nage avec palmes. Le départ sera donné à 10h en aval du pont Poincaré. Les spectateurs pourront voir les nageurs arriver à partir de 11h au niveau du pont Raymond Barre. Repas offert aux nageurs et concours du meilleur déguisement ! Toutes les informations sur la compétition à retrouver ici



Le Petit Vide Grenier du Geek/Winter Edition !

La MJC Monplaisir est aux manettes de cet évènement se déroulant dans le cadre de la semaine du numérique "Ecran total". Rendez-vous de 10h à 18h pour dénicher consoles, comics, bandes dessinées, mangas ou encore jeux de société. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. Les informations ici





Pop Up Vintage !

La galerie d’art Lyon Particule (1 rue des Estrées dans le 5earrondissement) lance ce samedi son Pop Up Vintage. L’occasion de venir boire un café tout en faisant de bonnes affaires à l’occasion d’un petit marché vintage sans oublier de découvrir les expositions permanentes des lieux. Créateurs, artisans et chineurs seront au rendez-vous de 12h à 20h. Pass sanitaire obligatoire. Toutes les informations ici

La Lugd’O Night !

Que vous soyez joggeur, coureur, randonneur ou si vous avez tout simplement envie de passer un bon moment, cet évènement est fait pour vous. La Lugd’O Night, organisée par les bénévoles du Comité Départemental de Course d’Orientation Rhône et de la Métropole de Lyon, est une épreuve à allure libre en orientation de nuit dans la capitale des Gaules. Il s’agit de la 5ème édition dont le départ sera donné entre 19h et 20h30 de la colline de Fourvière. Des passages dans le Vieux-Lyon, sur la Presqu’île ou encore à Vaise sont au programme à travers cinq circuits. Les informations et les inscriptions sont à retrouver ici

Journée d’adoption à la SPA de Lyon !

Les abandons n’ont jamais été aussi nombreux ces dernières semaines et ces derniers mois. Afin d’offrir une nouvelle vie à un animal sans famille, le refuge de Brignais donne rendez-vous au public ce samedi de 10h à 17h30. Tout au long de la journée, les bénévoles de la SPA de Lyon proposeront boissons chaudes et brioches vendues au profit des animaux sans famille. Les visiteurs auront également l’occasion de devenir le parrain ou la marraine d’un chat ou d’un chien. Toutes les informations ici