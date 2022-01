Près de Lyon : des camionnettes de prostituées embarquées par la fourrière

Aux alentours de 9h du matin, ont été remorqués les véhicules qui étaient stationnés boulevard Lucien Sampaix, non loin de la sortie de périphérique.

La commune de Saint-Fons justifie cet enlèvement par le non-respect des règles de stationnement de longue durée. Mais derrière cela, c’est l’image de la ville qui est en jeu… la Mairie considère que cette dernière ne peut pas à long terme être associée à la présence de prostituées installées dans ces camionnettes.

Dans un communiqué, le maire se félicite de cette opération : "Au-delà de l’action ponctuelle, c’est le fruit d’un travail quotidien réalisé par les agents de la police municipale qui est récompensé (…) il s’agit aussi d’être investi et de faciliter le travail que mène la Police nationale dans la lutte contre l’exploitation sexuelle et la traite des êtres humains".

Ce son de cloche a du mal à passer auprès de l’association Cabiria, qui lutte pour les droits pour ces femmes. Une des salariés regrette : "Ce qui importe c'est la tranquillité publique et de ne pas passer pour des laxistes (…) d'un côté on les présente comme des victimes mais de l'autre on ne les traite pas du tout comme des victimes".

Les incidents s’étaient multipliés depuis quelques temps près des véhicules : attaques au mortier, vols à répétition et viols ont quotidiennement été signalés aux associations locales.