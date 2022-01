Près de Lyon : des espaces sans-tabac à Écully

Verront le jour 10 zones sans tabac dans les semaines à venir. Il y aura donc une installation de périmètres sans tabac aux abords des crèches municipales et des groupes scolaires de la commune. À proximité de ces lieux sensibles où passent les enfants seront donc implantés des panneaux qui matérialiseront ces espaces et rappelleront l’interdiction de fumer.

Sébastien Michel, maire d’Écully a expliqué ce choix : "L’exposition des jeunes au tabac est un problème de santé majeur (…), ce partenariat est aussi l’occasion de soutenir la prévention contre le tabagisme, d’inciter les adultes à ne pas fumer devant les enfants, et à habituer tout le monde à réduire la consommation de cigarettes dans l’espace public. Les crèches, les écoles doivent rester un endroit très particulier préservé de ces nuisances".

Pour Laure Deschamps, conseillère municipale déléguée à la solidarité et à la santé, "cet engagement a trois objectifs : sanitaire, en préservant la santé de nos enfants et administrés, pédagogique : sensibiliser sur les méfaits du tabac et écologique, dans un souci de propreté et considérant le temps de dégradation des mégots jetés sur la chaussée".