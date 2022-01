Présidentielle : Marion Maréchal rejoindra-t-elle Eric Zemmour ?

Après Gilbert Collard et Jérôme Rivière, au tour de Marion Maréchal ? Une phrase prononcée par l’ex députée FN peut semer le doute : "Je réfléchis, aucune décision n’est prise…".

Dans Le Parisien, elle a justifié un possible ralliement à Éric Zemmour, par la "marge de progression plus grande" que possède l'ancien journaliste : "chez les classes populaires et les abstentionnistes que Marine Le Pen auprès des classes supérieures".

Gilbert Collard, ex-Rassemblement National et nouveau soutien d’Éric Zemmour, a déclaré sur BFM TV : "Ce serait pour Marine, un échec à la fois familial, affectif et politique" ; puis il poursuit : "Cela amènerait quand même les gens de pourquoi ceux qui l’ont tant aimée finissent dans le désamour". Il se dit lui-même "persuadé que Marion rejoindra Éric Zemmour".

Une chose est toutefois sûre, elle ne suivra pas sa tante Marine… ses allers-retours idéologiques en sont la cause, et notamment celui sur le mariage pour tous.

Marine le Pen a justement elle-même réagi dans la Matinale de CNews ce vendredi matin : "J’ai avec Marion une histoire particulière parce que je l’ai élevée avec ma sœur pendant les premières années de sa vie. C’est brutal, c’est violent, c’est difficile".

Marion Maréchal se laisserait un mois pour réfléchir -alors qu’elle accouchera vraisemblablement aux alentours du second tour des législatives- ralliera-t-elle le parti "Reconquête" de Zemmour ?

Affaire à suivre…