Nouvelle mobilisation ce mardi à Lyon des personnels du social et du médico-social

Les personnels du social et du médico-social manifesteront ensuite jusqu’à la préfecture du Rhône. Les revendications restent les mêmes que lors des précédentes mobilisations : de meilleures conditions de travail et plus de moyens à l’exemple de créations de postes et de lits supplémentaires.

Les salariés du secteur, qui se considèrent comme "les oubliés du Ségur de la santé", avaient déjà eu l’occasion de se mobiliser ces dernières semaines à Lyon. Ils étaient 3000 à manifester le 7 décembre et plus de 400 le 11 janvier à défiler dans les rues de la capitale des Gaules.