Présidentielle 2022 : après avoir quitté le groupe RN à la Région, Stéphane Blanchon file chez Éric Zemmour

Ce jeudi, Stéphane Blanchon a annoncé qu’il rejoignait Reconquête et Éric Zemmour en vue de l’élection présidentielle 2022.

Conseiller régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, élu sur les listes d’Andrea Kotarac en 2021, Stéphane Blanchon avait déjà pris ses distances avec le parti de Marine Le Pen en décembre dernier.

Avec trois autres élus, Christophe Boudot, Isabelle Surply et Vincent Lecaillon, il quittait le groupe RN et fondait Libertés, Identité, Souveraineté qu’il présidait. La faute notamment aux relations tumultueuses qu’ils entretenaient avec certains leaders locaux, et notamment l’isérois Alexis Jolly, porte-parole régional de la campagne de Marine Le Pen.

Dans son tweet révélant son départ du RN pour Reconquête, Stéphane Blanchon posait ainsi aux côtés de Stanislas Rigault et Guillaume Peltier. "Nous devons sauver la France et notre civilisation !", lançait-il, recueillant quelques messages de bienvenue mais aussi plusieurs remontrances de lepénistes lui réclamant de rendre son mandat de conseiller régional.