Covid-19 : le nombre de classes fermées en nette baisse dans l’académie de Lyon

Alors que le nouveau protocole sanitaire dans les écoles doit être présenté ce vendredi par le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, l’académie de Lyon a fait le point en ce milieu de matinée sur l’épidémie de Covid-19.

Ce sont 524 fermetures de classes qui ont été enregistrées cette semaine dans la région lyonnaise. Ce chiffre s’élevait à 922 vendredi dernier. Le Rhône reste, et de loin, le département le plus touché avec 368 classes fermées contre 91 dans l’Ain et 65 dans la Loire.

Du côté du nombre de cas, le chiffre est également en nette baisse avec 7217 élèves touchés contre 19 012 il y a sept jours. Même situation chez les enseignants avec 307 cas cette semaine contre 703 cas la semaine dernière.

L'académie de Lyon est la troisième plus touchée du pays ce vendredi. L'académie de Créteil est largement première avec 1088 classes fermées, suivie par l'académie de Versailles (839 classes fermées). A noter que Grenoble talonne Lyon avec 519 classes qui ne peuvent accueillir des élèves. Au total, seize structures scolaires sont intégralement fermées dans le pays, soit 5907 classes sur les 295 765 que compte la France. Concernant les cas de Covid-19 confirmés au niveau national, 146 347 élèves (+10 834 en 24 heures) ont été recensés sur les sept derniers jours et 12 323 membres du personnel (+1301 en 24 heures).