ASVEL-Panathinaïkos : cinq de chute en Euroligue (63-76)

En souffrance en Euroligue, Villeurbanne espérait réitérer l’exploit de l’aller et battre les Grecs.

Mais la rencontre n’a pas tourné comme pouvait l’espérer TJ Parker. Ses joueurs n’ont pas été tranchants et adroits et se sont logiquement inclinés face à une formation bien plus efficace. Seul Dylan Osetkowski surnageait, tandis que David Lighty, de retour, semblait monter en puissance.

Cette défaite 63-76 était la cinquième de suite pour l’ASVEL dans la compétition européenne. Cela commence à faire beaucoup pour le club présidé par Tony Parker. Car depuis le début de la saison, sur 25 confrontations en Euroligue, Villeurbanne a perdu 16 fois.

"Trop d’erreurs. Nous n’avons pas respecté le plan du match, certains points dont nous avons parlé et souligné. Ils ont joué très solidement. Maintenant, nous devons penser au suivant", a laconiquement réagi l’entraîneur TJ Parker.

Comme toujours en basket, l’ASVEL n’a pas le temps de tergiverser. Dès dimanche, elle retrouvera la Betclic Elite et recevra son rival Monaco.