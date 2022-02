Législatives dans le Rhône : vexé de ne pas avoir été investi, Denis Djorkaeff quitte les Républicains

Et puis il y a ceux qui sont déçus de ne pas avoir été investis pour les législatives et qui claquent la porte du parti de Valérie Pécresse. C’est le cas de Denis Djorkaeff, 3e adjoint à la maire de Décines-Charpieu Laurence Fautra.

Sur Facebook, le fils et le grand frère des ex-footballeurs internationaux Jean et Youri Djorkaeff a annoncé son départ des Républicains et son retour à la société civile.

"Après m’avoir fait miroiter les régionales de 2015 et 2021, les législatives 2017, je pensais avoir l’investiture LR pour les législatives de 2022, surtout après le retour enthousiaste des membres de la commission nationale d’investiture qui tous me témoignaient de leur sympathie pour cette demande", écrit Denis Djorkaeff.

L’élu qui souhaitait se frotter à la députée LREM sortante Danièle Cazarian, comme lui d'origine arménienne, dénonce "l’entre soi lyonnais" et une décision en sa défaveur de la part d’Alexandre Vincendet, président des Républicains du Rhône. "(Il) n’a daigné récupérer ma lettre recommandée dans laquelle il y avait ma demande d’investiture, celle ci est revenue avec la mention pli avisé et non réclamé, et ils ont nommé une personne qui jusqu’à présent ne venait jamais sur notre circonscription, les dés étaient pipés !!", s’énerve-t-il, adressant au passage un tacle glissé que n’aurait pas renié son père à Gilles Gascon, maire LR de Saint-Priest, et qui lui a été préféré dans la 13e circonscription.

"Mais heureusement la vie continue, et des échéances se profilent. Je ne lâcherai pas, car ce qui ne tue pas rend plus fort. Déjà je continuerai à faire de mon mieux dans mon mandat d’adjoint de Madame le Maire, auprès des Décinoise et Décinois, car j’ai toujours pensé qu’au niveau local on élisait des personnes et des idées et non pas une couleur politique. Et après on verra", conclut Denis Djorkaeff, qui jette un froid au sein de la majorité de Laurence Fautra.