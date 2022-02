Près de Lyon : prison avec sursis pour avoir abandonné un voleur nu dans les bois

L’affaire remonte à octobre 2021 : à Cublize, un petit village du Rhône, un suspect et son complice avaient décidé de voler du cuivre dans un entrepôt. Informé par une alarme, le propriétaire alors en voiture avec sa femme et ses enfants s’était rendu sur les lieux. Si l’un des suspects avait réussi à prendre la fuite, son complice s’était fait intercepter par le détenteur de l’entrepôt. Celui-ci le séquestrait dans le coffre de sa voiture, et appelait son père pour lui prêter main-forte.

Les deux “justiciers” décidaient de changer de voiture pour ne pas mettre en danger leur famille et ont installé le voleur aux mains et aux pieds ligotés sur la banquette arrière, à la recherche de son complice. La mission était un échec, et les deux hommes abandonnaient le voleur présumé nu dans la forêt, les membres toujours liés.

Deux semaines plus tard, le cycle de vengeance se poursuit, et le voleur humilié accompagné de son frère retournaient au même entrepôt pour y mettre le feu, où 500m2 sont partis en fumée.

Les deux frères ont écopé de lourdes peines au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. Celui à l’origine du vol de cuivre a été condamné à 2 ans de prison ferme, et une peine de 18 mois a été prononcée pour son complice, d’après Le Progrès.

Mais pour ce qui concerne le propriétaire de l’entrepôt et son père qui se sont fait justice eux-mêmes en ligotant le voleur sans le ramener aux autorités compétentes, le jugement a eu lieu le 15 février dernier. Les deux hommes ont justifié leur geste par le manque de poursuites en justice après les dépôts de plainte pour vols.

Une peine de six mois de prison avec sursis simple a été prononcée pour le fils, tandis que le père écope de 60 jours-amendes à 20 euros. Ce dernier a notamment un casier judiciaire ouvert pour homicide involontaire. Les accusés ne seront pas autorisés à porter une arme pendant 5 ans.