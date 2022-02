Lyon : ils collectent près de 4000 bouteilles de bière au quartier des Etats-Unis

Après un an d’existence, l’association Nettoyons Lyon a déjà récupéré 66 tonnes de déchets dans l’agglomération lyonnaise avec 7000 participants jusque-là. Composée uniquement de bénévoles, l’association s’est d’abord intéressée aux nettoyages fluviaux par la pêche à l’aimant, mais voyant l’explosion de cette pratique chez les particuliers et après avoir repêché 750 trottinettes électriques, Nettoyons Lyon s’est lancé dans les “Cleanwalks”. Ce sont des événements où les personnes se rassemblent pour ramasser des déchets dans un lieu public.

Lors d’une cleanwalk dimanche dernier, une trentaine de bénévoles de Nettoyons Lyon ont récupéré plus de 3750 bouteilles en verre, au quartier des Etats-Unis dans le 8e arrondissement. “On ne s’y attendait pas du tout !” explique le coordinateur des événements de l’association, Jérémy Babin. La surprise est inhérente aux cleanwalks. “Même en nettoyant le quartier de Saint-Paul dans le Vieux Lyon, un endroit supposé être touristique, on a ramassé plus de 350 kg de déchets.”

Comment est-ce que l’association procède pour organiser ces événements ? C’est simple : des bénévoles tirent la sonnette d’alarme sur un endroit lyonnais sale. Le coordinateur va effectuer ensuite un repérage avant d’organiser l’événement, se tenant le plus souvent les samedis après-midi de 14h à 16h voire 16h30.

“Les bénévoles sont briefés puis divisés en petit groupes accompagnés d’un encadrant de l’association,” détaille Jérémy Babin. “Une heure et demie plus tard, on met en commun les déchets, puis on les trie par catégorie pour ensuite les peser.” Le moment de la pesée est très important pour l’association, puisque les cleanwalks sont non-seulement un moyen de nettoyer la ville de Lyon, surtout dans les zones dénuées de service de nettoyage attribué, mais vont aussi servir à collecter des données qui seront partagées en fin d’année au CNRS ou encore à l’association MerTerre pour engager des actions plus politiques. Nettoyons Lyon fait aussi office de relais entre les habitants et la Ville de Lyon. Après leur opération au quartier des Etats-Unis, l’association a demandé l’installation d’un bac à verre dans cette zone.

Concernant les participants à ces événements, toutes les tranches d’âge sont réunies. “On a du 4 au 99 ans, des étudiants, des familles…Le tout dans une ambiance bonne enfant,” précise Jérémy Babin. Les cleanwalks permettent aussi aux passants et aux habitants des quartiers nettoyés d’être sensibilisés à cette problématique. La sensibilisation de Nettoyons Lyon se poursuit en entreprise ou en milieu scolaire, où l’association organise des campagnes à ces échelles.

N.S.