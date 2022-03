Lyon : une grande collecte de déchets organisée ce dimanche à Confluence par l’association Surfrider

Ce weekend, la fondation Surfrider Europe lance sa 28e campagne des Initiatives Océanes.

À cette occasion, l’antenne bénévole du Rhône organise une grande collecte de déchets ce dimanche à partir de 10h, dans le quartier de la Confluence à Lyon.

Le rendez-vous est fixé plus précisément au quai Arlès Dufour, côté Saône, où les participants pourront s’équiper de gants, sacs poubelles et de tout le matériel nécessaire au ramassage.

Un stand dédié à la quantification sera également installé sur une centaine de mètres aux abords des quais.

L’objectif de cette opération est d’alimenter une base de données afin d’alerter les décideurs européens sur le sujet de la pollution plastique et de permettre une prise de conscience de l’ampleur de la pollution, notamment chez les jeunes générations.

Cette collecte dans le quartier de la Confluence fait partie d’une des nombreuses opérations de ramassage organisées partout en Europe lors du ce premier weekend de printemps.

Au total, pour l’année 2021, sur 461 opérations de collecte pour lesquelles le tri et comptage ont été réalisés, on dénombre 365 772 mégots ramassés. Dans le top des déchets récupérés on peut retrouver les fragments de plastique, les morceaux de verre, les fragments de polystyrène, de sacs plastiques et tous types de bouteilles plastique.

