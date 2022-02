Attendu prochainement en Russie et en Ukraine, le caladois Woodkid obligé d’annuler sa tournée

La situation géopolitique est si instable qu’il est aujourd’hui impossible d’imaginer le ou les issues à ce conflit initié par Vladimir Poutine pour soutenir les territoires séparatistes ukrainiens.

Woodkid, l’artiste natif de Tassin-la-Demi-Lune mais originaire de Villefranche-sur-Saône, avait prévu de se rendre justement dans les deux pays lors des prochaines dates de sa tournée mondiale. Il devait se produire à Saint-Pétersbourg le 5 avril et à Moscou le 7. Puis jouer à Kiev le 10 avril.

"La situation politique actuelle ne nous permet pas de maintenir ma tournée en Ukraine et en Russie. Nous espérons vraiment venir nous produire devant vous le plus tôt possible. Nous pensons à vous et nous vous tiendrons au courant", a réagi Woodkid, de son vrai nom Yoann Lemoine, sur ses réseaux sociaux.

Un message qui a recueilli des réactions mitigées auprès de son public. Un internaute lui faisait remarqué que ce n’était pas une "situation politique" mais "une guerre", tandis que plusieurs autres l’enjoignaient à ne plus se produire du tout en Russie.

Woodkid, dont le dernier album S16 est sorti en 2020, doit se produire le 20 juillet au théâtre antique de Vienne. Les bruits de couloir l'annoncent également aux Nuits de Fourvière à Lyon, dont la programmation sera connue le 8 mars prochain.