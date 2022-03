Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (12 et 13 mars)

Le retour du marché de la mode vintage !

Direction la Sucrière samedi et dimanche de 10h à 19h pour l’évènement shopping du week-end. Le marché de la mode vintage est de retour avec la présence de 200 exposants réunis sous le thème "pop fever". Des ateliers et un food court sont également au programme. Il est déjà possible d’acheter ses billets. Prévente : 5 euros. Sur place : 6 euros. Toutes les informations à retrouver ici

Vide dressing "Endimanchées"

Vous aimez chiner des vêtements et de la déco vintage ? Rendez-vous ce dimanche au vide dressing "Endimanchées" à Boomrang (5 rue de l’épée) dans le 3e arrondissement. A saisir : vêtements, accessoires, chaussures, objets ou encore pièces upcyclées. Entrée libre de 13h à 21h. Les informations ici

Championnat fédéral de football gaélique !

C’est le sport le plus populaire en Irlande. C’est un peu un mélange de rugby à XV et de football. Si vous aimez le sport, vous allez adorer assister à la seconde manche du championnat fédéral de football gaélique de Lyon. Ce sont 14 équipes qui sont attendues samedi à la Plaine des Jeux de Gerland (7e arrondissement). Trois terrains seront mobilisés pour 36 matchs. Rendez-vous de 9h à 18h. Retrouvez les informations ici



Roller night !

Lyon Roller Métropole organise ce samedi la 4ème session de "Roller DiScO"! L’évènement est ouvert à tous au gymnase Jean Zay (1 rue Jean Zay) dans le 9e arrondissement. Entrée enfants : 3 euros / Entrée adultes : 5 euros. Les informations sont à retrouver ici



Les "Rencontres du dessin de presse de Lyon" !

C’est le premier festival du genre dans la région. Les "Rencontres du dessin de presse de Lyon" se déroulent jusqu’à dimanche avec la présence des plus grands dessinateurs français pour une exposition collective. Des tables rondes sont également au programme du week-end à l’Hôtel de Ville de Lyon, dans différentes mairies, au musée de l’imprimerie et de la communication graphique et à la bibliothèque municipale de Lyon. Le détail des animations est à retrouver ici



Vide dressing de L'Agence Les Filles de Lyon !

Le POP UP Village des Créateurs de la place Bellecour accueille ce samedi de 11h à 18h le vide dressing mensuel de L’Agence Les Filles de Lyon. Une quinzaine d’exposantes videront leurs placards à cette occasion. Entrée libre et gratuite. Les informations sur l’évènement sont à retrouver ici



Festival Sport, Littérature et Cinéma !

Projections, rencontres ou encore expositions sont au programme de cet évènement qui se termine ce dimanche à l’Institut Lumière. Découvrez ici les animations prévues tout au long du week-end mettant à l’honneur le monde sportif et le cinéma.