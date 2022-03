Bientôt une formation "échecs" à la Tony Parker Adéquat Academy de Lyon

Ce programme "a pour objectif d’accompagner les Académiciens dans leur passion tout en préparant leur avenir". Une pratique intensive de 20h par semaine sera proposée pour permettre aux étudiants choisissant cette spécialité de "progresser dans leur performance, réflexion et stratégie".

"L’apprentissage et le perfectionnement des Échecs seront encadrés par une équipe professionnelle avec un Maître International et un Maître Entraineur d’Échecs. Les Académiciens évolueront dans des conditions optimales et auront la possibilité de participer à des compétitions de haut niveau", est-il précisé.