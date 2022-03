Ce fut dur, mais l’ASVEL s’est relancée contre Fos-sur-Mer (84-80)

Après deux défaites consécutives en championnat, et bien plus en Euroligue, Villeurbanne recevait ce dimanche soir les derniers du classement de Betclic Elite. Fos-sur-Mer avait une bonne tête de victime idéale pour se relancer. Pourtant, les Sudistes n’ont pas été ridicules. Et le public de l’Astroballe a franchement tremblé devant la prestation de leurs joueurs.

Chris Jones (16 points) et William Howard (14 points) n’étaient pas de trop pour aider l’ASVEL à l’emporter d’une courte tête. Score final (84-80). Il n’y avait pas la manière, mais au final, l’essentiel était accompli.

Avec ce succès, l’équipe entrainée par TJ Parker laisse le championnat la tête haute pour se rediriger vers l’Euroligue (déplacement mercredi à Kaunas) puis le Top 8 Arena Loire de Coupe de France.