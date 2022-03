Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (26 et 27 mars)

Le retour du Lyon Urban Trail !

Après de multiples rebondissements ces deux dernières années, l’évènement est de retour ce week-end. Le Lyon Urban Trail se déroule ce dimanche avec quatre parcours chrono au programme dans les rues de la capitale des Gaules (37, 24, 14 et 8 kilomètres) ainsi qu’un parcours Rando sportive de 12 kilomètres. Un village exposants sera également installé ce samedi de 10h à 19h dans le Vieux Lyon avec au bout conseils pour les coureurs et animations pour les visiteurs. Les inscriptions sont encore possibles ici

Vide-penderie Les Débraillé.e.s !

Avis aux fans de shopping ! Afin de fêter le début du printemps comme il se doit, Les Débraillé.e.s relancent leur rendez-vous mensuel des vide-penderies. L’occasion de venir faire le plein de pièces éthiques ou de seconde main à prix tout doux mais surtout de découvrir le concept. Le rendez-vous est donné samedi (de 11h à 19h) et dimanche (de 11h à 18h) à la boutique des Débraillé.e.s au 5 rue Saint-Polycarpe dans le 1er arrondissement. Entrée libre et gratuite. Toutes les informations sur l’évènement ici

Dernier week-end pour profiter de la Foire de Lyon !

L’évènement se termine lundi à Eurexpo. Il sera donc encore possible de parcourir ce week-end les 50 000m2 de la Foire de Lyon avec toujours des nouveautés à découvrir sans oublier les traditionnels univers "Maison & Shopping". L’entrée est toujours à 6 euros. Toutes les informations ici

Magnifique livre !

C’est un tout nouveau salon qui ravira certainement les amoureux de lecture. Magnifique livre est la première édition d’un salon réunissant les éditeurs et les éditrices de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces derniers feront découvrir au public leurs productions : du polar à la science-fiction, de la littérature française et étrangère à la bande dessinée en passant par la musique, les albums jeunesse et les histoires du terroir. Le rendez-vous est donné au Palais de la Bourse samedi (de 10h à 19h) et dimanche (de 10h à 18h). Les informations ici

Vinyles, Plantes, Fripes à La Commune !

Toujours trois lettres pour trois mots. La seconde édition des Vinyles Plantes Fripes aura lieu ce dimanche à La Commune au 3 rue Pré-Gaudry dans le 7e arrondissement. Au programme : des exposants de vinyles, de plantes et fleurs séchées et de fripes et vêtements de seconde main. L’occasion de se faire plaisir d’autant que l’entrée est gratuite. Le détail de l’évènement ici

Curvy dressing !

L’Agence Les Filles de Lyon est à l’origine de la première édition de cet évènement. Curvy dressing c’est un vide dressing grandes tailles avec des pépites de seconde main à dénicher. Rendez-vous au 3, Place Bellecour dans le 2e arrondissement ce samedi de 11h à 18h. Entrée libre et gratuite. Les détails ici

FRIP', FOOD, UPCYCLING & DJ SET !

Première édition de cet évènement et c’est chez Popotes que ça se passe. Direction le 1er arrondissement (1, rue Désirée) pour FRIP', FOOD, UPCYCLING & DJ SET et l’occasion de se faire plaisir avec des vêtements et accessoires vintage à saisir. Entrée gratuite. L’évènement est à découvrir ici

Grande braderie du printemps chez Maison Bouture !

Fleurissez et colorez vos intérieurs en trouvant votre bonheur chez Maison Bouture à l’occasion de sa grande braderie du printemps. L’évènement se déroule vendredi et samedi de 10h à 19h au 3 rue Pleney dans le 1er arrondissement. A découvrir : des fleurs séchées en bottes, en couronnes, en bouquets, des vases et des soliflores et de la déco. Entrée gratuite. Paiements en CB privilégiés. Toutes les informations pratiques ici

Le Salon du Randonneur !

C’est le rendez-vous incontournable des amateurs de chemins pédestres, de pistes cyclables, de sentiers équestres, de voies navigables en canoë ou encore de circuits gastronomiques ! Le Salon du Randonneur est de retour à compter de ce vendredi et jusqu’à dimanche à la Cité Internationale. De nombreux exposants et des animations seront au rendez-vous. Tous les détails sur l’évènement ici