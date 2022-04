Législatives dans le Rhône : Anissa Khedher se place pour un second mandat de députée

Priorité à l'élection présidentielle et au soutien d'Emmanuel Macron !

Anissa Khedher a décidé de briser la règle ce mardi à travers un communiqué de presse dans lequel elle appelle "à la mobilisation pour voter Emmanuel Macron ce dimanche". Mais aussi pour affirmer son intention de briguer un second mandat de députée dans la 7e circonscription du Rhône.

"Les réformes engagées depuis 2017 doivent être poursuivies à la fois pour redonner à la France tout son dynamisme dans un contexte géoéconomique incertain mais également pour renforcer les politiques de solidarité à même d’assurer la concorde et la cohésion du pays", écrit Anissa Khedher, qui "entend poursuivre son travail de terrain au plus près des habitants de la circonscription qui ont particulièrement besoin d’être entendus et compris".

Il faut dire que la 7e circonscription risque d'être à nouveau l'une des plus disputées du département. Face notamment au maire LR de Rillieux-la-Pape Alexandre Vincendet, la parlementaire macroniste sait qu'il vaut mieux partir en campagne en avance.