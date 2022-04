Devenu en janvier dernier une autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais (AOMTL), le SYTRAL devient SYTRAL Mobilités.

Le changement de nom a été approuvé ce jeudi lors du conseil syndical. "Les élus ont approuvé ce jour le fait de conserver le nom SYTRAL pour désigner le nouvel établissement public, et afin de marquer l’évolution en matière de compétences et d’ambitions, tout en s’inscrivant dans la continuité, de nommer l’établissement public SYTRAL Mobilités, en lieu et place de Autorité Organisatrice des Mobilités des Territoires Lyonnais", annonce l'autorité qui gère les TCL dans un communiqué.

La seconde étape consistera en l’élaboration d’une plateforme de marques, visant à progressivement remplacer les identités disparates des réseaux et services existants, pour tendre vers un réseau unifié, cohérent et lisible, objectif majeur de cette transformation.

Le passage à l'AOMTL permet à SYTRAL Mobilités de reprendre la main sur les Cars du Rhône et le réseau Libellule, en plus des TCL. L'objectif est d'arriver à une unification de tous les réseaux de transport du Rhône, la mise en place d'une tarification unique (un ticket TCL pour se déplacer dans tout le département) et d'un seul système d'information.