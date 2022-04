Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (9 et 10 avril)

Le Marché Autrement !

Rendez-vous samedi et dimanche sur la place Maréchal Lyautey dans le 6e arrondissement pour la 14ème édition du Marché Autrement. L’évènement s’annonce gourmand et festif avec une halle à ciel ouvert où seront présents producteurs régionaux, créateurs, artisans… Un concert est également prévu le samedi soir. Entrée libre. Toutes les informations à retrouver ici



Le Festival des glycines !

Direction le quartier de Montchat où un joli spectacle est à découvrir depuis quelques jours. Le Festival des glycines propose jusqu’au 26 avril de s’émerveiller devant 200 hectares de glycines. La glycine est une plante sinueuse et grimpante avec des fleurs violettes. Un conseil : n’oubliez pas votre appareil photo ! On vous laisses découvrir l’évènement ici



Le Salon de la Friperie aux Puces du Canal !

C’est la deuxième édition de l’évènement. Ce nouveau Salon de la Friperie aux Puces du Canal permettra de présenter au public les nouvelles tendances de la mode vintage. Une cinquantaine d’exposants seront présents avec également au programme un défilé de mode, des ateliers de customisation, un barber shop écoresponsable. Ce sera donc le moment de faire de bonnes affaires samedi et dimanche de 9h à 16h. Tout ce qu’il faut savoir sur ce Salon de la Friperie ici



La brocante solidaire des AJD !

La fondation qui aide et qui accompagne les personnes fragiles organisent ce week-end l’édition printanière de sa brocante solidaire. Objets vintage, vaisselle, meubles, mercerie, horlogerie, bijoux, disques, jouets, linge ancien et bien plus encore seront à chiner samedi et dimanche de 9h à 18h au 13 de la rue Saint Simon dans le 9e arrondissement. Entrée gratuite. Les informations sur cet évènement à découvrir ici

La Fête du printemps !

Rendez-vous ce samedi sur l’esplanade de la Maison de la Danse dans le 8e arrondissement à l’occasion de la 2ème édition de la Fête du printemps et son marché du végétal. Au programme : des animations festives pour toute la famille. L’évènement aura lieu de 10h à 18h place Bachut. Les informations pratiques sont à retrouver ici



Vide dressing Les Filles de Lyon !

C’est le vide dressing mensuel de l’Agence Les Filles de Lyon. Rendez-vous ce samedi de 11h à 18h au POP UP Village des Créateurs sur la place Bellecour où une quinzaine d’exposants videront leurs dressings. Ça se passe de 11h à 18h. On vous a mis les informations pratiques ici

Vide atelier couture !

Vous êtes à la recherche de tissus pour des créations personnelles ? Rendez-vous à l’Atelier des Nouveaux Designs, 49 rue Smith dans le 2e arrondissement pour un vide atelier sur le thème de la couture. A trouver sur place : des rouleaux de tissus, des petites et des grandes chutes. Le prix ? C’est vous qui décidez. L’évènement se déroule ce samedi de 12h30 à 19h. Toutes les informations à retrouver ici



Le Salon automobile de Lyon !

C’est l’évènement incontournable des fans d’automobile. Le Salon automobile de Lyon se tient depuis jeudi à Eurexpo. L’évènement se poursuit jusqu’à lundi. L’occasion de venir découvrir des voitures d’exception, des nouveautés et des avant-premières mais aussi des concepts cars et des prototypes. Ce qu’il faut savoir sur le Salon automobile de Lyon c’est ici