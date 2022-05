L'ASVEL reçoit Le Mans pour enchaîner

‼ Attention, ce dimanche pas de transports en commun ! La liste des autres transports pour venir à l'Astroballe 👇



🚗 Voiture et covoiturage (parking relais TCL Astroballe)

🚲 Vélo et Vélo'v pour les sportifs (bornes Vélo'v)

👟 À pied pour les plus motivés



#LDLCASVEL pic.twitter.com/oA1Ak4lHzS