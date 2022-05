Législatives : Emmanuel Macron "abasourdi" par la candidature de Taha Bouhafs à Vénissieux, une "histoire de dingue"

Ce mercredi, c'est le Canard Enchaîné qui rapporte des propos qu'aurait tenu le Président de la République à ce sujet.

Selon nos confrères, Emmanuel Macron aurait confié à des proches qu'il avait été "abasourdi" par le choix de Jean-Luc Mélenchon de parachuter le journaliste-militant isérois à Vénissieux. "Une histoire de dingue" selon le chef de l'Etat, qui n'oublie évidemment pas que Taha Bouhafs avait révélé l'affaire Benalla et donc précipité la chute de l'ancien collaborateur de l'Elysée.

Des propos qui sont arrivés jusqu'aux oreilles de Taha Bouhafs, tout content de la publicité gratuite faite par Emmanuel Macron : "On me dit que le Président de la République est abasourdi par ma candidature. Tant mieux. C’est le but. Habitants de la 14e circonscription du Rhône, la seule candidature anti-Macron, c’est la mienne", a déclaré le candidat sur Twitter.

Taha Bouhafs est notamment opposé à Michèle Picard, la maire PCF de Vénissieux qui refuse de retirer sa candidature malgré l'accord de la NUPES, au policier et influenceur Bruno Attal (Reconquête!) et... peut-être au député LREM sortant Yves Blein qui fait encore et toujours durer le suspense.