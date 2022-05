La lyonnaise Marie Pochon en campagne dans la Drôme avec la NUPES

Militante du parti de gauche avant qu'il ne devienne LFI, parisienne installée depuis 6 ans à Crest après une premiere vie passée à Paris comme comédienne et enseignante, elle développe les rencontres culturelles avec les habitants et les jeunes des quartiers de sa ville : "s'il y a une chose que je déteste c'est qu'on me dise qu'on ne me voit que pour les élections". Résultat elle connait tout le monde, sans être elle-même élue au conseil municipal dirigé par un Hervé Mariton qu'elle fustige abondamment. Il est là d'ailleurs, à 100 metres sur la gauche, tractant pour son poulain aux legislatives Paul Bérard, large sourire et chemise blanche - peut-être encore un peu ébranlé par le score de Valérie Pecresse dont il fut un orateur regional à la presidentielle d'avril dernier. La circonscription est au main d'Emmanuel Macron depuis 2017 par l'intermédiaire de la députée Célia de Lavergne, polytechnicienne, qui se représente aux législatives mais qui a été retenue ce samedi matin par un événement privé.

Marie Pochon est drômoise de naissance, d’enfance, d’adolescence. Elle est aussi devenue lyonnaise où elle a fait une partie de ses études en science politique. Avant que l'accord post défaite présidentielle ne rebatte les cartes, elle a failli obtenir l'investiture EELV dans la 3e circo de Lyon (7eme et 8eme arrondissement). Gautier Chappuis (maire adjoint à Lyon) lui aussi intéressé par cette circo lyonnaise avait remporté le vote militant, mais sans doute pour deux voix d’écart c'est Marie-Charlotte Garin qui a obtenu l'investiture et non pas Marie Pochon. Voici cettte dernière déplacée 130 km au sud de Lyon à la tête de la coalition NUPES que Marie-France Duflot entraine d’entrain. "Je suis une femme et j'ai moins de 35 ans, je coche pas mal de cases" reconnait modestement la candidate. Elle tracte ce samedi matin, à Crest, dans ces rues piétonnes dominées par la sinistre tour éponyme où les protestants ne sont plus enfermés depuis longtemps, à la rencontre des potentiels électeurs.

Et c’est aussi là que dans Lyon ou la Drôme, la campagne redevient la même. : le tractage du marché c'est toujours pareil. En une fraction de seconde il faut juger si ce vieux monsieur va vous rabrouer ou vous complimenter. Un : "vous êtes beaucoup plus belle que sur la photo" et une poignée de main amicale peut être suivi immédiatement par un “vous voulez la disparition des chasseurs, je ne voterai jamais pour vous” suivi d’un dos qui accuse. Au premier Marie Pochon répond en souriant “c’est gentil”, au second un calme “bonne journée monsieur”. Certains vendeurs du marché sont acquis, d’autres braillent. “Les politiques là, vous pourriez vous mettre sur le côté pour que les gens puisse arriver jusqu’à nous” ?

Marie Pochon confie n’être pas sûre d’être la meilleure pour ces rencontres en flux, mais de l’extérieur rien ne semble la distinguer d’une professioanlle aguerrie de la politique. Arrivée avec une vision avant tout écologiste issue notamment de son travail dans l’association “Notre Affaire à tous” qui lutte pour le climat par l’intermédiaire d’actions en justice, elle a élargi son argumentaire sous l’influence de Marie-France Duflot qui en est très contente. Et puis elle est dromoise. Olivier n’en est pas sûr : “J’ai de la famille qui porte votre nom à Rouen, vous n’êtes pas de Rouen ?” demande ce retraité de 75 ans qui a toujours voté “rouge”.

Marie Pochon sourit, non elle n’est pas de Rouen. “De toute façon je voterai pour vous, vous avez du rouge avec vous, et j’ai toujours voté pour la gauche moi”. La candidate sourit et poursuit son chemin. En apparté Olivier confie malgré tout “Même s’li faut bien reconnaitre que Piolle commence sérieusement à déconner à Grenoble”. Elue ou pas, Marie Pochon n’en a pas fini avec les difficultés des alliances en politique.

Romain Meltz

@lemediapol