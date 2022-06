Près de Lyon : contrôlé à 211 km/h sur une portion limitée à 110 km/h !

Samedi, le Peloton Motorisé de Tarare a stoppé une puissante berline allemande sur l’A89, un axe limité à 110km/h. Selon les gendarmes du Rhône, la Porsche a été contrôlée à 211 km/h, sans doute un triste record sur cette voie rapide.

Le conducteur, dont l’âge n’a pas été précisé, a vu son véhicule être immédiatement placé en fourrière. Son permis a été retiré et une convocation devant le tribunal de police a été éditée.

"Il est toujours bon de rappeler que quelques km/h en plus des limitations de vitesse autorisées peuvent être fatals pour soi, pour sa famille... et pour les autres. On ne regrette de rouler trop vite que lorsqu’il est trop tard" constatent amèrement les militaires du département.