Législatives 2022 : "Un moment historique dans les urnes" pour le maire de Lyon

Grégory Doucet est tout d’abord revenu sur l’abstention "qui continue de croître d’élections en élections". "Ce n’est pas un signe de vitalité pour notre démocratie. Or, l’enjeu est gigantesque", a ajouté le maire écologiste de Lyon.

L’édile s’est cependant félicité du score de la NUPES qui se classe ce dimanche soir en tête des résultats avec plus de 26,20% des voix devant la majorité présidentielle et ses 25,80%. Grégory Doucet parle d’un "moment historique dans les urnes".

"On voit qu’aujourd’hui cette union c’est celle qui nous permet d’être une alternative au président Macron. Et le 19 juin prochain j’invite les électeurs et les électrices à se mobiliser pour que dès le début de ce quinquennat on puisse établir la cohabitation à laquelle nous aspirons".