Législatives : Anissa Khedher (Ensemble!), seule députée sortante éliminée dans le Rhône

Le candidat des Républicains, également maire de Rillieux-la-Pape, s’est qualifié pour le second tour des élections législatives dans la 7e circonscription du Rhône.

Contrairement à Anissa Khedher, pourtant députée sortante de la majorité présidentielle.

Avec 17,37% des voix, la parlementaire Ensemble! fait presque moitié moins des suffrages exprimés pour le candidat de la NUPES, Abdelkader Lahmar (30,87%). C’est ce dernier qui sera opposé à Alexandre Vincendet (23,84%) dimanche prochain.

Comment expliquer qu’Anissa Khedher soit la seule députée du Rhône à être éjectée dès le premier tour ? La faute tout d’abord au candidat des Républicains qui signe le deuxième meilleur score de son parti dans le département (y compris devant la députée LR sortante de la 8e circo Nathalie Serre et ses 21,97%) et qui pique clairement des voix à la macroniste.

C’est aussi à cause du profil même d’Anissa Khedher. Déjà moquée en 2017 pour ses prestations médiatiques compliquées, elle n’a pas donné l’impression d’avoir pris de l’envergure et réussi à se faire connaître et faire connaître son travail durant son mandat de cinq ans.

La voilà qui se retrouve soudainement sans mandat, avec aucune autre élection à l’horizon jusqu’aux européennes de 2024. Un coup dur pour celle qui incarnait si bien la volonté initiale et un peu oubliée d’Emmanuel Macron d’emmener à l’Assemblée nationale des profils très éloignés de la politique.