Fusillade mortelle à la Duchère : Grégory Doucet sur place et pris à partie par les habitants

Le maire écologiste réagissait ainsi à la fusillade de la veille, qui a fait deux morts et deux blessés graves.

Sauf qu'au pied de la barre Sakharov, Grégory Doucet a été pris à partie par des habitants. A la demande de ces derniers, la séquence n'a pas été filmée par notre rédaction qui y a toutefois assisté.

Un homme a ainsi lancé au maire : "Ca fait deux ans que vous êtes là et vous n'avez rien fait pour ce point de deal. Même (Gérald) Darmanin a dit que vous n'avez rien fait, que vous maintenez ce climat exprès". Le ministre de l'Intérieur avait effectivement été très offensif à l'automne dernier, alors qu'un équipage de la BAC avait été la cible de tirs de Kalashnikov sur l'avenue Andrei Sakharov. Il reprochait l'absence de caméras ou du moins de volonté du maire d'en installer de nouvelles.

"Vous croyez M. Darmanin ?", a rétorqué Grégory Doucet.

L'homme lui expliquait ensuite "ne plus savoir comment faire avec (les) gamins".

"Mon fils a 15 ans aussi, je me sens concerné. Je suis en colère aussi. On a installé des caméras. J’ai demandé plus de policiers", poursuivait l'élu EELV.

La maire du 9e arrondissement, Anne Braibant, tentait d'intervenir dans la discussion. "Ne me coupez pas la parole madame, je ne parle pas avec vous", lui répondait froidement le proche éploré.

La colère des familles s'explique également par le fait que les secours auraient mis 45 minutes à intervenir selon elles. D'après la préfecture du Rhône, le délai d'interveniton était plutôt de 20 minutes. Des précautions évidentes de sécurité ont été prises par les policiers déployés sur place.

Une cellule psychologique a été ouverte et des renforts de CRS sont prévus pour ce mercredi soir.